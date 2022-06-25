Впав Кирило, впаде й Московія: патріарх РПЦ гепнувся під час освячення храму

Червень, 25 в 13:36

Очільник Російської православної церкви, московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) під час освячення храму у Новоросійську послизнувся та впав.

Інцидент стався у храмі Петра та Февронії у Новоросійську на Кубані. Трансляцію богослужіння вів російський православний телеканал Союз.

Пізніше запис трансляції телеканал видалив, але момент з падінням Кирила швидко розлетівся соціальними мережами.

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75-річний Гундяєв послизнувся на мармуровій підлозі під час літургії. Його не встигли підхопити, ані інші єпископи, ані охорона. Пізніше вони вже допомогли йому піднятися з підлоги.

Російський церковний діяч Андрій Кураєв у себе у Живому журналі написав, що Гундяєв “послизнувся на дорогій мармуровій підлозі”. За словами Кураєва, у всьому винні короновірусні обмеження, через які Кирило не дозволяє до себе торкатися.

У соціальних мережах користувачі пишуть, що так “вбивцям надсилають попередження вищі сили” та “впав Кирило, впаде й Московія”, а інші пишуть, що “подібні знаки інтерпретують, переважно, як знаки згори, але називають це знаком знизу, адже сучасне російське так зване православ’я орієнтується на підземний світ, а не на небесний”.

На це можна дивитись вічно. Ще пару раз так і Кіріл не встане більше #московія pic.twitter.com/EO9VgaB36H — Амбасадор справедливості (@JenyaRaik) June 25, 2022

Гундяєв (т.зв патріарх Кіріл) впав під час служби. цей знак інтерпретують, переважно, як знак згори. та я думаю, що це знак знизу, бо сучасне російське т.зв. православ‘я орієнтується на підземний світ, а не на небесний. — Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 25, 2022

16 червня Велика Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила за його підтримку та схвалення російської військової агресії проти України.

Санкції передбачають заморожування активів. Будь-якому громадянину Великої Британії чи британському бізнесу заборонено мати справу з коштами чи економічними ресурсами, які належать або контролюються підсанкційними особами, та надавати їм кошти.