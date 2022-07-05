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Факти / Світ / Росія

Україна закликала виключити РФ з міжнародних космічних програм за прапор “ЛНР” на МКС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МКС
Фото: Dreamstime

На борту МКС російські космонавти розгорнули прапор “ЛНР”. У відповідь  Міністерство закордонних справ України закликало виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм, – наголосив дипломат.

 

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Наприкінці квітня у Роскосмосі заявили про припинення місії на Міжнародній космічній станції, якщо з РФ не знімуть санкції. Проте дату не уточнили. Поки ж РФ продовжує роботу на МКС до 2024 року.

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