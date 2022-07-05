Україна закликала виключити РФ з міжнародних космічних програм за прапор “ЛНР” на МКС

Липень, 05 в 16:09

На борту МКС російські космонавти розгорнули прапор “ЛНР”. У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм, – наголосив дипломат.

Зараз дивляться

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space – a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 5, 2022

Наприкінці квітня у Роскосмосі заявили про припинення місії на Міжнародній космічній станції, якщо з РФ не знімуть санкції. Проте дату не уточнили. Поки ж РФ продовжує роботу на МКС до 2024 року.