Україна закликала виключити РФ з міжнародних космічних програм за прапор “ЛНР” на МКС

На борту МКС російські космонавти розгорнули прапор “ЛНР”. У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space – a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 5, 2022