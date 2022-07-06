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Факти / Світ / Росія

Армію РФ деморалізує примусова мобілізація на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські військові постійно та багато пиячать, а найбільше їх деморалізує примусова мобілізація у Луганській та Донецькій областях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Українським захисникам вдалося відбити російські наступи на трьох напрямках:

  • Козача Лопань – Соснівка;
  • Довгеньке – Мазанівка;
  • Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське.

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На Краматорському напрямку ворог намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка, застосовуючи комплекси радіоелектронної боротьби. Російська армія обстріляла зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського, завдала ударів з повітря поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку російські солдати намагаються покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. РФ здійснила артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

До того ж у морі російська армія утримує у бойовій готовності чотири носії високоточної зброї для завдання ракетних ударів по території України.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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