Армію РФ деморалізує примусова мобілізація на Донбасі – Генштаб ЗСУ
Російські військові постійно та багато пиячать, а найбільше їх деморалізує примусова мобілізація у Луганській та Донецькій областях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Українським захисникам вдалося відбити російські наступи на трьох напрямках:
- Козача Лопань – Соснівка;
- Довгеньке – Мазанівка;
- Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське.
На Краматорському напрямку ворог намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка, застосовуючи комплекси радіоелектронної боротьби. Російська армія обстріляла зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського, завдала ударів з повітря поблизу Тетянівки та Сидорового.
На Бахмутському напрямку російські солдати намагаються покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. РФ здійснила артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.
До того ж у морі російська армія утримує у бойовій готовності чотири носії високоточної зброї для завдання ракетних ударів по території України.