Липень, 18 в 20:25

Російський Газпром оголосив про форс-мажор у постачанні газу щонайменше для трьох європейських покупців.

Агентство Bloomberg пише, що це може означати про намір обмежити постачання.

Одному з великих клієнтів Газпром 14 липня направив листа, у якому йшлося, що монополіст експорту російського газу трубопроводами не може виконати свої зобов’язання щодо постачання через “надзвичайні” обставини, які не залежать від нього.

Зараз дивляться

Протягом останнього місяця Газпром постачав менше газу, ніж замовляли клієнти, водночас компанія посилалася на проблеми з турбінами на своєму магістральному трубопроводі до Європи. Потоки через Україну також скоротилися, оскільки один із двох основних пунктів пропуску на кордоні з Росією закрили через війну.

— Компанії зазвичай оголошують форс-мажор, коли непередбачена подія, як-от пожежа чи стихійне лихо, заважає їм виконувати контракти. Запуск юридичної причини заднім числом є, м’яко кажучи, незвичайним, – каже керівник відділу природного газу, вугілля та вуглецю в Energy Aspects Ltd. Тревор Сікорські.

Він додав, що очікує від європейських покупців оскарження повідомлення та вимоги компенсації.

Експорт російського газу до Європи через Україну почав скорочуватися в травні. Минулого місяця постачання було ще більше обмежене, водночас Газпром посилався на технічні проблеми з газовими турбінами.

13 липня Bloomberg повідомляв, що Європейський Союз планує вжити заходів для пом’якшення наслідків у випадку раптової зупинки постачання російського газу. В агентстві зазначили, що Європа бачить значний ризик відключення Москвою газу цього року.