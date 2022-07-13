ЄС готується до раптового відключення газу Росією – у Єврокомісії є сценарій

Липень, 13 в 20:40

Європейський Союз планує вжити заходів для пом’якшення наслідків у випадку раптової зупинки поставок російського газу. Bloomberg пише, що Європа бачить значний ризик відключення Москвою газу цього року.

Невідкладні заходи для всієї економіки ЄС охоплюють скорочення споживання опалення та деякі ринкові заходи, щоб пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією.

Відповідно до проєкту документа, з яким ознайомився Bloomberg News, Єврокомісія бачить значний ризик того, що Москва припинить поставки палива цього року різко та в односторонньому порядку.

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Щоб підготуватися до цього сценарію, Єврокомісія планує рекомендувати додаткові заходи, які регіон повинен розглянути для обмеження споживання газу та зниження майбутніх витрат для підприємств і споживачів.

— Дії зараз можуть зменшити вплив раптового зриву постачання на одну третину, – йдеться в документі ЄС, який ще може бути змінений до його ухвалення, запланованого на 20 липня.

Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення наявності достатніх запасів газу для подолання пікового попиту на опалення та електроенергію.

Моделювання, проведене операторами газових систем ЄС, показує, що в разі повного збою у липні обсяги зберігання можуть знизитися до 65-71% на початку листопада, що значно нижче цільового показника в 80%. Якщо зрив станеться на пізнішому етапі, у жовтні або наступного місяця, ризик розриву буде меншим.

Згідно із документом, загальні потоки з Росії зараз становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. Зменшення російських поставок торкнулося 12 держав-членів і спонукало Німеччину підвищити своє попередження щодо газового ризику до другого за величиною рівня тривоги минулого місяця.

— Газова ситуація в ЄС – на критичному етапі. Кожен може економити газ, навіть якщо він перебуває в захищених секторах, таких як домогосподарства або будівлі, якими керують державні органи, – йдеться у документі комісії.

Проєкт керівних принципів для держав-членів ЄС також містить такі дії: