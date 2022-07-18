За його словами, документ запроваджує ембарго на золото та додаткові обмеження на державні закупівлі, а також приймання депозитів.

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Сійярто зазначив, що до списку санкцій ЄС додадуть 48 приватних осіб. Серед них – віцепрем’єр Росії, кілька чиновників РФ і дев’ять організацій, зокрема Сбербанк.