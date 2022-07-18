ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії: перші деталі
Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії, проте до нього не увійшло газове ембарго.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив, що санкції не містять заборони на транспортування енергоносіїв і не стосуються Газпромбанку.
– Ми чітко вказували на те, що якщо Газпромбанк буде в списку санкцій, то ми не зможемо підтримати його. Газпромбанк не входить до санкційної пропозиції, яка щойно надійшла до нас, оскільки вона не містить жодних обмежень на транспортування енергоносіїв, – заявив глава відомства.
За його словами, документ запроваджує ембарго на золото та додаткові обмеження на державні закупівлі, а також приймання депозитів.
Сійярто зазначив, що до списку санкцій ЄС додадуть 48 приватних осіб. Серед них – віцепрем’єр Росії, кілька чиновників РФ і дев’ять організацій, зокрема Сбербанк.