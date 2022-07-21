Він “занадто здоровий”: директор ЦРУ спростував чутки про серйозну хворобу Путіна
Немає жодних розвідувальних даних про те, що президент Росії Володимир Путін має проблеми зі здоров’ям.
Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
За його словами, немає доказів того, що Путін, якому цьогоріч виповнюється 70 років, може страждати від раку чи іншої тяжкої хвороби. Також він пожартував, що президент РФ має вигляд “занадто здорової” людини.
– Ходить багато чуток про стан здоров’я президента Путіна, але наскільки ми можемо судити, він навіть надто здоровий, – сказав Бернс.
Директор ЦРУ додав, що це не офіційний висновок розвідки.
Бернс, який працював послом у Москві, сказав, що спостерігає за російським лідером та спілкується з ним понад два десятиліття.
Як він зазначив, Путін “сильно вірить у контроль, залякування та помсту”, проте його плани щодо України базувалися на “глибоко помилкових припущеннях і деяких ілюзіях”.
– Він переконаний, що його призначення як лідера Росії — відновити Росію як велику державу. Він вважає, що ключем до цього є відновлення сфери впливу в сусідстві з Росією, а він не може зробити це, не контролюючи Україну. Путін справді вірить своїй риториці. Я чув, як він говорив приватно протягом багатьох років, що Україна не є справжньою країною. Що ж, справжні країни дають відсіч. І це те, що зробили українці, – сказав Бернс.