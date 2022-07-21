Немає жодних розвідувальних даних про те, що президент Росії Володимир Путін має проблеми зі здоров’ям.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

За його словами, немає доказів того, що Путін, якому цьогоріч виповнюється 70 років, може страждати від раку чи іншої тяжкої хвороби. Також він пожартував, що президент РФ має вигляд “занадто здорової” людини.

– Ходить багато чуток про стан здоров’я президента Путіна, але наскільки ми можемо судити, він навіть надто здоровий, – сказав Бернс.

Директор ЦРУ додав, що це не офіційний висновок розвідки.

Бернс, який працював послом у Москві, сказав, що спостерігає за російським лідером та спілкується з ним понад два десятиліття.

Як він зазначив, Путін “сильно вірить у контроль, залякування та помсту”, проте його плани щодо України базувалися на “глибоко помилкових припущеннях і деяких ілюзіях”.