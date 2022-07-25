Липень, 25 в 20:43

У турецькому готелі Quattro Beach Spa and Resort Hotel, що в Аланії, польські туристи побили росіянина.

Про це повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на один із Telegram-каналів.

Наголошується, що бійка сталася ще 13 липня. А причин події – дві.

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За першою версією, четверо поляків запросили сімейну пару росіян посидіти за одним столом. Після спільного розпивання алкоголю розмова нібито зайшла про політику і через розбіжності поляки побили росіянина.

За іншою версією, бійка почалася тому, що росіянин заступився за дружину, до якої чіплялися громадяни Польщі.

Російський портал TourDom вирішив з’ясувати, яка з версій є правдоподібною та зв’язався з представниками турецького готелю.

Там розповіли, що інцидент стався пізно вночі. Декілька сімейних пар випивали разом, а коли росіянин повернувся до столу, то побачив, що один із туристів поклав руку на плече його дружини. У готелі вважають, що це і спричинило конфлікт.