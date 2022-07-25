Поляки побили росіянина у турецькому готелі після розмов про політику – ЗМІ
У турецькому готелі Quattro Beach Spa and Resort Hotel, що в Аланії, польські туристи побили росіянина.
Про це повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на один із Telegram-каналів.
Наголошується, що бійка сталася ще 13 липня. А причин події – дві.
За першою версією, четверо поляків запросили сімейну пару росіян посидіти за одним столом. Після спільного розпивання алкоголю розмова нібито зайшла про політику і через розбіжності поляки побили росіянина.
За іншою версією, бійка почалася тому, що росіянин заступився за дружину, до якої чіплялися громадяни Польщі.
Російський портал TourDom вирішив з’ясувати, яка з версій є правдоподібною та зв’язався з представниками турецького готелю.
Там розповіли, що інцидент стався пізно вночі. Декілька сімейних пар випивали разом, а коли росіянин повернувся до столу, то побачив, що один із туристів поклав руку на плече його дружини. У готелі вважають, що це і спричинило конфлікт.