Липень, 29 в 10:36

У російській Брянській області зранку 29 липня пролунали вибухи в районі військової частини.

Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко та місцеві Telegram-канали.

– До Брянська підвезли “бавовну” на військову частину зі складом БК. Вибухи з ночі та зараз тривають, – зазначив Гончаренко.

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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, “приліт” був на територію військової частини у селі Клімово. А також по селах Курковичі та Клинці.

Пишуть про щонайменше десяток прильотів. Місцеві жителі зазначали, що з боку військових частин армії Росії видно клуби диму.

Зазначимо, що від кордону України до Клинців – не менше ніж 43 км.

За даними з відкритих джерел, у селищі Клімово Брянської області розташована російська військова частина 47144, а саме – Центральна база засобів зв’язку. Також відомо, що на території ВЧ з радянських часів діяв воєнний аеродром.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що Росія утримує свої підрозділи у Брянській та Курській областях для сковування дій ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

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