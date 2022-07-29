Вибухи у Херсоні та обстріли Миколаєва: що відбувається на 156 добу війни (онлайн)

На Авдіївському напрямку за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії російська армія відновила штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, проте ворог зазнав втрат і відійшов.

У районах Берестового та Нагірного силами розвідувальних груп окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції українських захисників.

Штурмом ворог частково покращив тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Ворог зазнав невдачі під час спроби здійснити штурмові дії у напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї Росія утримує три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.