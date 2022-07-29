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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Херсоні та обстріли Миколаєва: що відбувається на 156 добу війни (онлайн)

Вибухи у Херсоні та обстріли Миколаєва: що відбувається на 156 добу війни (онлайн)

На Авдіївському напрямку за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії російська армія відновила штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, проте ворог зазнав втрат і відійшов.

У районах Берестового та Нагірного силами розвідувальних груп окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції українських захисників.

Штурмом ворог частково покращив тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Ворог зазнав невдачі під час спроби здійснити штурмові дії у напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї Росія утримує три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

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00:17 - 29 липня

У Миколаєві російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за декілька метрів від нього. Внаслідок обстрілів РФ у будинку обвалилась стіна та частина покрівлі.

Також значні руйнування у двох сусідніх будинках. У будівлях навколо вибиті вікна та пошкоджений дах. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.

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00:12 - 29 липня

Протягом доби Збройні сили України знищили чотири склади з боєприпасами та одну базу російської армії.

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00:10 - 29 липня

Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і це потребує юридичної реакції. Про це у своєму вечірньому зверненні за 28 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

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00:08 - 29 липня

Очільник ОВА Дмитро Живицький про ситуацію у Сумській області:

– Росіяни обстріляли наші території чотири рази, усього було понад 44 “прильоти”. Били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ. Жертв та руйнувань немає.

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00:06 - 29 липня

Новини війни:

Окупанти чотири рази обстріляли Бахмут з Ураганів (щонайменше троє загиблих) та Дніпропетровщину (є загиблий та двоє поранених).

Розгорнули свої РСЗВ у бік міста: РФ готує провокації в Енергодарі.

ЗСУ відкинули ворога під час спроб штурму в напрямках Яковлівки, Бахмута та Семигір’я.

Під час штурму в Пісках окупанти використали польову форму ЗСУ, щоб ввести в обману бійців.

Новини України:

Хабар на €300 тис. та відмивання грошей: екснардепу Мартиненку оголосили нову підозру.

На заборони є причини: у Коблевому двоє людей підірвалися на міні в морі.

В Україні відновлюють приватизацію держпідприємств для релокації та відновлення економіки.

Міжнародні новини:

Естонія обмежила видачу тимчасових віз для громадян РФ.

УЄФА розпочав розслідування через скандування турецькими фанатами імені Путіна.

Німеччина надасть Збройним силам України системи для захисту від ядерної, хімічної та біологічної зброї.

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