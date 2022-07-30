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За добу ліквідовано ще 170 окупантів: втрати Росії у війні проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
За добу ліквідовано ще 170 окупантів: втрати Росії у війні проти України
Фото: Міноборони

За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Загалом ЗСУ знешкодили 40 670 військових РФ, які брали участь у повномасштабній війні проти України.

Втрати Росії у війні

  • особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1759 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 906 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 258 одиниць;
  • засобів ППО – 117 одиниць;
  • літаків – 222 одиниць;
  • гелікоптерів – 190 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці;
  • крилатих ракет – 174 одиниці;
  • кораблів /катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць;
  • спеціальної техніки – 78 (+1) одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку, де тривають найзапекліші бойові дії.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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