Липень, 30 в 9:48

За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Загалом ЗСУ знешкодили 40 670 військових РФ, які брали участь у повномасштабній війні проти України.

Втрати Росії у війні

особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1759 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 906 (+6) одиниць;

РСЗВ – 258 одиниць;

засобів ППО – 117 одиниць;

літаків – 222 одиниць;

гелікоптерів – 190 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці;

крилатих ракет – 174 одиниці;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць;

спеціальної техніки – 78 (+1) одиниць.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку, де тривають найзапекліші бойові дії.