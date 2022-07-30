За добу ліквідовано ще 170 окупантів: втрати Росії у війні проти України
Фото: Міноборони
За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Загалом ЗСУ знешкодили 40 670 військових РФ, які брали участь у повномасштабній війні проти України.
Втрати Росії у війні
- особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1759 (+10) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 906 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 258 одиниць;
- засобів ППО – 117 одиниць;
- літаків – 222 одиниць;
- гелікоптерів – 190 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці;
- крилатих ракет – 174 одиниці;
- кораблів /катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) одиниць;
- спеціальної техніки – 78 (+1) одиниць.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку, де тривають найзапекліші бойові дії.
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