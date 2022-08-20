Заохочують грошима: РФ може перекинути на Південь добровольчі підрозділи

Серпень, 20 в 8:17

Кремль може розгорнути на Півдні України, зокрема в Херсоні, багато своїх нових добровольчих підрозділів.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення російських ЗМІ.

За даними фахівців, є інформація, що хабаровський крайовий батальйон зв’язку Барон Корф підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області.

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Крім того, Барон Корф забезпечуватиме командування й управління новим 3 російським армійським корпусом, про формування якого 10 серпня повідомляли в розвідці Міноборони Великої Британії.

– ЗМІ Кірова повідомили, що підрозділ батальйону Вятка Кіровської області вже перекинули до України, а місцеві медіа зафільмували церемонію передислокації 60-70 бійців цього батальйону, – зазначають в ISW.

Відомо, що 18 серпня військовий комісаріат Кабардино-Балкарської Республіки оголосив про проведення набору до добровольчого полку Кабардино-Балкарія, який увійде до складу 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

– Комісаріат оголосив, що приймає для розгортання в Україні на загальну військову службу добровольців у віці 18-50 років, яким пропонують забезпечення до 300 тис. рублів. Полк пропонує контракти на три місяці, один рік і три роки, – повідомляють в Інституті вивчення війни.

У Ростовській області до козацької добровольчої бригади Дон набирають чоловіків без військової служби у віці від 18 до 60 років.

– Добровольча бригада Дон пропонує 200 тис. рублів на місяць, 40 тис. рублів на закупівлю інвентарю та обладнання, а також контракти на три та шість місяців, – наголошують аналітики.

У Пермській області тренується перед відправкою до України 2 добровольчий батальйон Парма.

На невизначених полігонах перед відправкою до України проходить вишкіл добровольчий танковий батальйон Молот.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW