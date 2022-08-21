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У Росії не можуть сформувати нові підрозділи через брак охочих йти на війну – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Росії не можуть сформувати нові підрозділи через брак охочих йти на війну – ГУР
Фото: Depositphotos

У Росії не можуть сформувати нові підрозділи армії через брак охочих брати участь у війні проти України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зокрема, у Нижньогородській області РФ фактично зірвалось формування танкового батальйону, яке триває з початку липня.

– З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рублів сім’ям “добровольців-контрактників”, у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку охочих вирушити на війну, – йдеться у повідомленні.

Загалом в Росії створили нову мобілізаційну систему, яка передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом.

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Тобто у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

– В зону особливої уваги “рекрутерів” потрапляють передусім представники “малих народів” та найбідніше населення. Згідно з соціальними дослідженнями, саме ці категорії мають найбільший “протестний потенціал” через погіршення соціально-економічної ситуації, – додали в ГУР МО.

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