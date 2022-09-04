Російським окупантам не платять за війну в Україні – британська розвідка
Серед дислокованих в Україні російських військових наростає невдоволення через проблеми з виплатою грошового забезпечення.
Така інформація є в розпорядженні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Дохід військових армії РФ складається зі скромного основного забезпечення, а також додаткових бонусів та надбавок.
В оборонному відомстві вважають, що серйозні проблеми з невиплатою бойових премій російським солдатам могли виникнути через військову бюрократію, нетиповий правовий статус “спеціальної військової операції” та відверту корупцію серед командирів.
– Російські військові постійно порушують базові права дислокованих в Україні військових.
Ідеться, зокрема, про забезпечення формою, зброєю, пайками та грошима, – зазначають у британській розвідці.
Усі ці фактори, переконані в Міноборони Великої Британії, впливають на моральний стан значної частини сил РФ, які й без того мають проблеми з дисципліною, потерпають від бойової втоми та великих втрат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence