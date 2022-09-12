У Чорногорії пропонують скасувати безвіз для росіян – МЗС

Вересень, 11 в 23:08

Чорногорія планує зупинити дію безвізової угоди з Росією.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни.

– Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі, – заявили у міністерстві.

Таким чином, якщо уряд погодиться з думкою міністра закордонних справ, то це означатиме запровадження віз для росіян.

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Нагадаємо, що з 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян. При цьому, з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в’їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Джерело: Дан