– Зважаючи на серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликав президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ та повазі територіальної цілісності та суверенітету України, – зазначили у повідомленні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з травня поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Телефонна розмова, яка тривала 90 хвилин, стосувалася війни РФ проти України та її наслідків.

Також канцлер Німеччини закликав Путіна поводитися з узятими в полон комбатантами відповідно до положень міжнародного гуманітарного права та забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки станції.

– У цьому контексті канцлер закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані у доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії, – зазначили в уряді.

Також Шольц і Путін обговорили продовольчу кризу. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до нього із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі.