Сенатори США представили законопроєкт про визнання РФ країною – спонсором тероризму

Вересень, 15 в 9:38

Сенатори, демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем, представили двопартійний законопроєкт про визнання Росії країною – спонсором тероризму.

У разі його ухвалення проти РФ можна буде подавати позови до судів США щодо російської агресії в Україні.

Представляючи законопроєкт на пресконференції, Блюменталь заявив, що “необхідність у такому заході зараз як ніколи актуальна”, акцентувавши увагу на вбивствах мирних українців та інших проявах жорстокості з боку РФ у війні проти України.

Зараз дивляться

Сенатор Грем наголосив, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і одночасно дозволить вводити проти РФ жорсткі санкції.

Поки неясно, коли законопроєкт буде відправлено на голосування.

Починаючи з липня, Блюменталь та Грем після відвідин Києва лобіювали визнання Росії державою – спонсором тероризму. Підтримку цій ініціативі тоді ж висловила речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, заявивши, що цей захід “давно назрів”.

Нагадаємо, 7 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати державою, яка підтримує тероризм, як того вимагає Україна. Представники Білого дому кажуть, що такий крок може стати на заваді доставці гуманітарної допомоги в Україну.