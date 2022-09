Президент США Джо Байден ухвалив остаточне рішення не визнавати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник Білого дому Карін Жан-П’єр.

У понеділок Байден заявив, що Росію не слід визнавати державою, яка підтримує тероризм, як це вимагає Україна. Москва попередила, що якщо Білий дім зважиться на такий крок, це остаточно розірве американо-російські зв’язки.

За словами Жан-П’єр, призначення Росії як держави-спонсора тероризму може призвести до затримки експорту продовольства та поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

