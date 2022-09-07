Вересень, 06 в 22:01

Президент США Джо Байден ухвалив остаточне рішення не визнавати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник Білого дому Карін Жан-П’єр.

У понеділок Байден заявив, що Росію не слід визнавати державою, яка підтримує тероризм, як це вимагає Україна. Москва попередила, що якщо Білий дім зважиться на такий крок, це остаточно розірве американо-російські зв’язки.

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За словами Жан-П’єр, призначення Росії як держави-спонсора тероризму може призвести до затримки експорту продовольства та поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/toVnTUdeSV — The White House (@WhiteHouse) September 6, 2022

Нагадаємо, що 3 травня Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

27 липня Сенат одностайно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

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