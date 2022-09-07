Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Байден не оголосить РФ державою-спонсором тероризму – Білий дім

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
байден сша
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден ухвалив остаточне рішення не визнавати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник Білого дому Карін Жан-П’єр.

У понеділок Байден заявив, що Росію не слід визнавати державою, яка підтримує тероризм, як це вимагає Україна. Москва попередила, що якщо Білий дім зважиться на такий крок, це остаточно розірве американо-російські зв’язки.

Зараз дивляться

За словами Жан-П’єр, призначення Росії як держави-спонсора тероризму може призвести до затримки експорту продовольства та поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Нагадаємо, що 3 травня Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

27 липня Сенат одностайно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Детальніше про те, що означатиме визнання РФ країною-терористом, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: White House
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка