Ситуація загострюється: у британській розвідці вказали, яких кадрів не вистачає РФ
Росії для комплектування військ не вистачає бойової піхоти та молодших командирів.
Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії, проаналізувавши останні новини з РФ.
В оборонному відомстві не залишили поза увагою відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин особисто вербує російських засуджених для участі у війні проти України.
Британські розвідники відзначили, що Пригожин шукає бійців “лише для десантно-штурмових підрозділів“.
Про те, що кадрова проблема в армії Росії стає все гострішою, свідчить і скорочення термінів навчання курсантів.
– Можна майже напевно стверджувати, що випускників військових академій хочуть залучити до бойових дій в Україні, – зазначають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
Прискорена підготовка офіцерів-кадетів і вербування Пригожиним бійців для штурмових військ свідчить про те, що брак бойової піхоти та молодших командирів – це дві найбільш критичні потреби РФ у комплектуванні армії.
Нагадаємо, що представники ПВК Вагнера шукають бійців серед засуджених уже кілька місяців.
Ув’язнених заохочують до участі у війні пом’якшенням покарання та грішми.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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