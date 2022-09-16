Ситуація загострюється: у британській розвідці вказали, яких кадрів не вистачає РФ

Вересень, 16 в 12:08

Росії для комплектування військ не вистачає бойової піхоти та молодших командирів.

Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії, проаналізувавши останні новини з РФ.

В оборонному відомстві не залишили поза увагою відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин особисто вербує російських засуджених для участі у війні проти України.

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Британські розвідники відзначили, що Пригожин шукає бійців “лише для десантно-штурмових підрозділів“.

Про те, що кадрова проблема в армії Росії стає все гострішою, свідчить і скорочення термінів навчання курсантів.

– Можна майже напевно стверджувати, що випускників військових академій хочуть залучити до бойових дій в Україні, – зазначають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Прискорена підготовка офіцерів-кадетів і вербування Пригожиним бійців для штурмових військ свідчить про те, що брак бойової піхоти та молодших командирів – це дві найбільш критичні потреби РФ у комплектуванні армії.

Нагадаємо, що представники ПВК Вагнера шукають бійців серед засуджених уже кілька місяців.

Ув’язнених заохочують до участі у війні пом’якшенням покарання та грішми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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