Безпеку підірвано: РФ перевела підводні човни до Новоросійська – британська розвідка
Розвідка Міноборони Великої Британії майже напевно може стверджувати, що командування Чорноморського флоту Росії вивело свої підводні човни класу Kilo з порту приписки в Севастополі.
Перемістили їх із тимчасово окупованого Криму, зазначають в оборонному відомстві, до Новоросійська, що в Краснодарському краї на Півдні Росії.
Британські розвідники зазначають, що такий крок РФ є дуже ймовірним після нещодавньої зміни рівня загрози місцевій безпеці.
А все тому, що лише за останні два місяці після посилення ударних можливостей дальньої дії ЗСУ було атаковано штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.
– Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, імовірно, було однією з мотивацій президента РФ Володимира Путіна для анексії півострова в 2014 році.
Зараз безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває, – зазначають у британській розвідці.
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