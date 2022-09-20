Вересень, 20 в 8:13

Розвідка Міноборони Великої Британії майже напевно може стверджувати, що командування Чорноморського флоту Росії вивело свої підводні човни класу Kilo з порту приписки в Севастополі.

Перемістили їх із тимчасово окупованого Криму, зазначають в оборонному відомстві, до Новоросійська, що в Краснодарському краї на Півдні Росії.

Зараз дивляться

Британські розвідники зазначають, що такий крок РФ є дуже ймовірним після нещодавньої зміни рівня загрози місцевій безпеці.

А все тому, що лише за останні два місяці після посилення ударних можливостей дальньої дії ЗСУ було атаковано штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.

– Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, імовірно, було однією з мотивацій президента РФ Володимира Путіна для анексії півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває, – зазначають у британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

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