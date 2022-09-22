Путін захищався як чорт від святої води перед рішенням оголосити мобілізацію – експерт

Вересень, 22 в 15:00

Президент РФ Путін захищався “як чорт від святої води” перед рішенням оголосити мобілізацію. Він розумів, що це викличе паніку та невдоволення серед росіян.

Так вважає полковник Мацей Матисяк, колишній заступник начальника військової контррозвідки та експерт фонду Stratpoints Foundation.

Він зазначив, що Збройні сили України продовжать просуватися вперед на фронті, попри плани Кремля.

Зараз дивляться

– Україна продовжуватиме просуватися вперед. Відправляючи резервістів на фронт, Путін хоче посилити оборону окупованих територій. Спочатку він хоче приєднати самопроголошені республіки через референдуми, а потім завоювати їх. Поки енергетична криза не досягне свого апогею в Європі і можна буде розпочинати переговори про закінчення війни, – оцінив ситуацію Мацей Матисяк.

За словами полковника, без належної підготовки 300 тис. резервістів, яких відправлять на війну в Україну, стануть “пушечним м’ясом” для ЗСУ.

– Путін захищався як чорт від святої води перед рішенням оголосити мобілізацію. Він розумів, що це означатиме хвилювання серед росіян, бунти або суспільний опір. На фронті російські війська тепер можуть перейти на глибшу оборону, оскільки командири чекатимуть на появу резервістів. І вони захищатимуться, а не нападатимуть. Ще до того, як резервісти потраплять на фронт, західна техніка на озброєнні ЗСУ може виявитися вирішальною на цьому етапі війни, – сказав полковник. Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення до громадян оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі. Після цього росіян охопила паніка, у багатьох районах і містах РФ розпочалися масові протести проти рішення російського диктатора та керівництва Кремля. Читайте Підпалюють військкомати і тікають з країни: у Росії паніка після оголошення мобілізації

Джерело: Wirtualna Polska