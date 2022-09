Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати на території Російської Федерації.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, тепер компанії зобов’язані сприяти владі у мобілізації своїх співробітників на війну. Тому перед міжнародним бізнесом стоїть дилема.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022