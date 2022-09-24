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Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати на території Російської Федерації.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, тепер компанії зобов’язані сприяти владі у мобілізації своїх співробітників на війну. Тому перед міжнародним бізнесом стоїть дилема.

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– Мобілізація Путіна також впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі залучати своїх співробітників. Вибір – або стати співучасниками путінської варварської війни, або негайно піти з Росії, – наголосив очільник МЗС України.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

Нагадаємо, що 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. За офіційними даними, йдеться про призов 300 тис. резервістів. Проте ЗМІ повідомляють, що Кремль планує відправити на війну 1 мільйон, або навіть більше.

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