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Факти / Світ / Росія

МЗС України закликає міжнародні компанії йти з РФ через мобілізацію

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати на території Російської Федерації.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, тепер компанії зобов’язані сприяти владі у мобілізації своїх співробітників на війну. Тому перед міжнародним бізнесом стоїть дилема.

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– Мобілізація Путіна також впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі залучати своїх співробітників. Вибір – або стати співучасниками путінської варварської війни, або негайно піти з Росії, – наголосив очільник МЗС України.

Нагадаємо, що 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. За офіційними даними, йдеться про призов 300 тис. резервістів. Проте ЗМІ повідомляють, що Кремль планує відправити на війну 1 мільйон, або навіть більше.

У тимчасово окупованому Криму близько 90% повісток отримують кримські татари.

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