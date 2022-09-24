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Факти / Світ / Росія

Відповідав за тил: в РФ звільнили заступника міністра оборони Булгакова

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Відповідав за тил: в РФ звільнили заступника міністра оборони Булгакова
Фото: Факти ICTV

Заступника російського міністра оборони Дмитра Булгакова звільнили з посади. Замість нього призначили генерал-полковника Михайла Мізинцева, який є підозрюваним у численних воєнних злочинах, зокрема, безпосередньому впливу на війська РФ для знищення Маріуполя.

Прокремлівські ЗМІ повідомляють, що Мізинцева називають “улюбленцем Путіна”, який розпочав повномасштабну війну проти України.

– На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинцева, – зазначають російські видання.

У повідомленні стверджують, що колишнього заступника Сергія Шойгу начебто “перевели на іншу роботу”, однак не вказується, про яку посаду чи зайнятість йдеться.

Зараз дивляться

За даними з відкритих джерел, відомо, що 60-річний російський військовий та уродженець Вологодської області Михайло Мізинцев очолював операцію на території Сирії, за що й став “улюбленцем диктатора Володимира Путіна”.

Саме Мізинцев очолював облогу українського Маріуполя, віддаючи накази бомбити пологовий будинок та місцевий драмтеатр, в укритті якого перебували жителі міста.

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