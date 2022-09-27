Вересень, 27 в 16:42

Витік газу на російському газопроводі Північний потік – не що інше, як спланований Росією акт агресії проти Європейського союзу.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Масштабний “витік газу” з СП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі, – зазначив він.

Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. ???????? хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для ????????. Особливо німецькі… Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

Нагадаємо, що напередодні на двох нитках російського газопроводу Північний потік-1 раптово почав падати тиск.

Наразі Північний потік-1 є єдиним трубопроводом, завдяки якому в Європу поставляється газ із Росії.