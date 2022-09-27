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Факти / Світ / Росія

Спланований акт агресії Росії проти ЄС: Подоляк про про витік газу на Північному потоці

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
газові труби
Фото: Depositphotos

Витік газу на російському газопроводі Північний потік – не що інше, як спланований Росією акт агресії проти Європейського союзу.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Масштабний “витік газу” з СП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі, – зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні на двох нитках російського газопроводу Північний потік-1 раптово почав падати тиск.

Наразі Північний потік-1 є єдиним трубопроводом, завдяки якому в Європу поставляється газ із Росії.

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