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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Конгрес США надасть Україні $12 млрд та удари РФ по аеропорту у Кривому Розі: що відбувається на 216-й день війни (онлайн)

Конгрес США надасть Україні $12 млрд та удари РФ по аеропорту у Кривому Розі: що відбувається на 216-й день війни (онлайн)

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00:25 - 27 вересня

У Дніпропетровській області окупаційні війська Російської Федерації завдали удару ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу, внаслідок чого його інфраструктура була знищена.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе, – повідомив він.

За його словами, під час ворожого удару люди не постраждали.

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