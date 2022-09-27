Конгрес США надасть Україні $12 млрд та удари РФ по аеропорту у Кривому Розі: що відбувається на 216-й день війни (онлайн)
Конгрес США погодив виділення додаткових $12 млрд допомоги для України, запит щодо яких раніше надіслала адміністрація Джо Байдена повідомляє Reuters.
В Офісі президента розповіли, що американські системи протиповітряної оборони NASAMS ще фізично не надійшли в Україну.
Українські військові повністю звільнили район міста Куп’янськ, зокрема смт Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.
Журнал Time опублікував на передовиці фото Валерія Залужного і опублікував статтю про нього.
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