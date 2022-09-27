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У Дніпропетровській області окупаційні війська Російської Федерації завдали удару ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу, внаслідок чого його інфраструктура була знищена.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе, – повідомив він.

За його словами, під час ворожого удару люди не постраждали.