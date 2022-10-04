РФ може провести демонстраційні ядерні випробування у Чорному морі – The Times

Жовтень, 04 в 10:06

Не виключено, що Росія може провести демонстраційні ядерні випробування у Чорному морі. Ймовірно, у такий спосіб вона наважиться продемонструвати готовність застосувати зброю масового знищення.

Про це повідомляє The Times із посиланням на високопоставлене джерело у сфері оборони, яке розповіло, що НАТО попередило країни – члени Північноатлантичного альянсу про такий розвиток подій.

Співрозмовник видання розповів: у НАТО вважають, що випробування можуть пройти у Чорному морі. Це було б імовірніше, ніж застосування тактичної ядерної зброї.

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Попри те, що такий сценарій не можна виключати, він також пов’язаний зі значними ризиками і для самої Росії. Адже у разі помилки постраждати можуть російські міста.

Нагадаємо, 3 жовтня у Росії зафіксували рух “ядерного” вантажного потяга з військовою технікою. Британське видання Daily Mail пише, що серія бронетранспортерів, яку помітили на цьому потязі, є на озброєнні 12 Головного управління МО РФ.

Цей російський військовий підрозділ контролює ядерні ракети та є ключовою частиною ядерної програми Путіна.