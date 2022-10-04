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Факти / Світ / Росія

У розвідки Британії є версії, чому осінній призов у РФ почнеться на місяць пізніше

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Розвідка Міноборони Великої Британії висунула версію, чому осінній призов у РФ розпочнеться 1 листопада, тобто на місяць пізніше, ніж зазвичай.

В оборонному відомстві вважають, що на пізній початок призову впливає, зокрема, тиск на здатність Росії навчати та екіпірувати значну кількість щойно призваного персоналу.

І цей тиск, наголошують у розвідці Великої Британії, лише зростає.

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Значними в Росії є й проблеми з розміщенням, навчанням, оснащенням, розгортанням мобілізованого та військовозобов’язаного персоналу.

І недоліки адміністративної та матеріально-технічної систем у Росії, вважають у Міноборони Великої Британії, продовжуватимуть підривати всі зусилля.

Нагадаємо, що 30 вересня, за дев’ять днів після наказу про часткову мобілізацію, очільник Кремля Володимир Путін розпорядився провести черговий осінній призов у РФ.

Згідно з документом, у Росії мають намір підготувати 120 тис. призовників, яких нібито на законодавчому рівні заборонено відправляти за межі Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence
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