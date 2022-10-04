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Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

– Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює, – заявляє голова держави.

Також він повідомив, що загалом з вересня звільнено 450 населених пунктів в одній лише Харківській області.