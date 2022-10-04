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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Обстріл Запоріжжя та лікарні на Харківщині: що відбувається на 223-ю добу війни (онлайн)

Обстріл Запоріжжя та лікарні на Харківщині: що відбувається на 223-ю добу війни (онлайн)

Росія завдали ракетного удару по лікувальному закладу у Куп’янському районі. Внаслідок атаки загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена, будівля майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

Також окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру міста, поранено чоловіка.

Атакувала РФ населені пункти на Донеччині – місто Часів Яр, Краматорськ, село Кам’янка Очеретинської громади.

ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Борова в Харківській області, а також селища Архангельське та Миролюбівку Херсонської області.

 

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00:09 - 04 жовтня

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

– Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює, – заявляє голова держави.

Також він повідомив, що загалом з вересня звільнено 450 населених пунктів в одній лише Харківській області.

– Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики – настільки, наскільки це можливо. Після окупантів залишилося багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована. Збитки колосальні, – каже голова держави.

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00:07 - 04 жовтня

У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові. Поки що офіційного підтвердження не було.

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