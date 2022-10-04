Обстріл Запоріжжя та лікарні на Харківщині: що відбувається на 223-ю добу війни (онлайн)
Росія завдали ракетного удару по лікувальному закладу у Куп’янському районі. Внаслідок атаки загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена, будівля майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.
Також окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру міста, поранено чоловіка.
Атакувала РФ населені пункти на Донеччині – місто Часів Яр, Краматорськ, село Кам’янка Очеретинської громади.
ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Борова в Харківській області, а також селища Архангельське та Миролюбівку Херсонської області.
<1>