В ISW назвали, що може завадити Путіну назбирати необхідну кількість військових

Жовтень, 04 в 11:31

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що серйозні бюрократичні проблеми та обмеження, через які страждає російська мобілізаційна система, можуть підірвати зусилля очільника Кремля Володимира Путіна зібрати необхідну кількість військ для війни в Україні.

Таке припущення фахівці ISW висловили в своєму свіжому зведенні.

Зокрема, експерти звернули увагу на те, що президент Росії Володимир Путін запроваджує штрафні санкції проти російських бюрократичних інституцій, відповідальних за те, що часткова мобілізація відбувається неналежним чином.

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– Таким чином очільник РФ, імовірно, намагається показати, що штрафи допоможуть вирішити проблему з мобілізацією та покарати посадових осіб-військовослужбовців, які не виконали його мобілізаційні квоти, – припускають в Інституті вивчення війни.

Напередодні очільник Кремля збільшив загальну чисельність російської прокуратури майже на півтори сотні осіб.

Зокрема, відтепер у РФ буде більше на 100 військових прокурорів.

– Збільшення штату прокуратури свідчить про те, що Путін, можливо, має намір притягнути до відповідальності посадових осіб у військових пунктах по всій країні, які він сам та його рупори визначили як єдину причину поганого виконання мобілізації та незаконної мобілізації чоловіків, які їй не підлягають, – додають аналітики ISW.

Так, уже є інформація про переслідування російських військкомів. Наприклад, губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов звільнив головного військового комісара за неправомірну мобілізацію кількох тисяч жителів.

А в Бєлгороді обласна адміністрація звільнила військового комісара регіону за нібито зв’язок із Києвом та неправомірну мобілізацію.

Тим часом часткова мобілізація продовжує посилювати напругу в російському суспільстві.

У Казані, до слова, одинадцятикласниця через часткову мобілізацію та війну в Україні підпалила військовий пункт.

У Красноярському краї спробував підпалити військовий пункт невідомий.

В Алабіно Московської області зчинилась бійка між військовими та мобілізованими, бо останні відмовились віддавати особисті речі на вимогу.

Є також повідомлення про факти загибелі щойно мобілізованих чоловіків. Деякі, зокрема, покінчили життя самогубством.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: ГУР