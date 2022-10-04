Викладачі зайняті війною: у Твері призупинили навчання у військовій академії

Жовтень, 04 в 7:39

Російське командування активно шукає особовий склад для залучення до війни в Україні.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у військовій академії повітряно-космічної оборони в російській Твері призупинили навчання на окремих курсах через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів.

За даними української сторони, викладачів та технічних спеціалістів немає на місцях, тому що вони залучені до війни в Україні.

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Крім того, військове керівництво Збройних сил Російської Федерації, вирішило перемістити до району ведення бойових дій підрозділи військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах Сибірського військового округу, та контингент російських військ у Сирії.

Тим часом підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Як уточнюють у Генштабі ЗСУ, основними причинами деморалізації військовослужбовців цих підрозділів є:

застаріле й непридатне до використання озброєння та військова техніка,

самовільне залишення позицій,

відмова особового складу виконувати бойові завдання,

вживання алкогольних напоїв,

систематичні порушення військової дисципліни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони України