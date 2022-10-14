Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

У Бєлгороді пролунав вибух на ТЕС – в районах зникло світло

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Бєлгороді пролунав вибух на ТЕС – в районах зникло світло

Зафіксовано прильоти по ТЕС ЛУЧ у Бєлгороді.

– Кацапи запускають ракети з Бєлгородської області у напрямку Харкова. Наразі усі 8 випущених ракет залишися на території Бєлгородської області, – пишуть у соцмережах.

Повідомляється, що спостерігаються проблеми з електрикою – деякі райони без світла.

Також у соцмережах показали вибуху на ТЕС.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді 13 жовтня пролунали вибухи, був підірваний склад бойового комплекту, після чого почалась детонація боєприпасів.

Крім того, у той самий день  російська ракета впала на один із житлових будинків у місті Бєлгород.

А 11 жовтня у місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула місцева підстанція, через що у районі пропало світло та вода.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка