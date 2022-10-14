Жовтень, 14 в 20:09

Зафіксовано прильоти по ТЕС ЛУЧ у Бєлгороді.

– Кацапи запускають ракети з Бєлгородської області у напрямку Харкова. Наразі усі 8 випущених ракет залишися на території Бєлгородської області, – пишуть у соцмережах.

Повідомляється, що спостерігаються проблеми з електрикою – деякі райони без світла.

Також у соцмережах показали вибуху на ТЕС.

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Нагадаємо, що у російському Бєлгороді 13 жовтня пролунали вибухи, був підірваний склад бойового комплекту, після чого почалась детонація боєприпасів.

Крім того, у той самий день російська ракета впала на один із житлових будинків у місті Бєлгород.

А 11 жовтня у місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула місцева підстанція, через що у районі пропало світло та вода.