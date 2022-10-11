Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Немає світла та води: у Бєлгородській області палає підстанція

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підтверджено
Немає світла та води: у Бєлгородській області палає підстанція

У місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула місцева підстанція.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram підтвердив пожежу на підстанції.

У мережі з’явилися фото та відео, на яких видно, як клуби чорного диму здіймаються вгору.

Зараз дивляться

Відомо, що у районі пропало світло. За словами місцевих мешканців, окрім світла у багатоповерхових будинках також немає води.

СтратКом ЗСУ вже прокоментував пожежу на підстанції у Шебекіно, написавши, що “так виглядає карма”.

Нагадаємо, що 10 жовтня у кількох областях РФ було зафіксовано вибухи на військових об’єктах та складах.

А 8 жовтня 2022 року в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту. В результаті, частина автомобільного мосту була зруйнована.

Відомо, що вчора Росія завдала масового ракетного удару по містах України, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві. У восьми регіонах спостерігались проблеми з водопостачанням.

Під час вчорашніх обстрілів було знеструмлено 3900 населених пунктів, проте енергетикам та рятувальникам уже вдалося відновити електропостачання у більшості регіонів.

11 жовтня РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка