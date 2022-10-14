В РФ є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній – Данілов

Жовтень, 14 в 14:17

У Росії наразі склалася непроста ситуація. На сьогодні там вже з’явилося щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, що в маріонетки Кремля, лідера Чечні Рамзана Кадирова є власна армія, яка не підпорядковується міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

За словами Данілова, свою армію мають засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин і керівник Росгвардії Віктор Золотов. Крім того, в Росії є військові, які підпорядковуються безпосередньо міністру оборони Сергію Шойгу.

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– Ось ці чотири армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації – це тільки питання часу, – переконаний Данілов.

Серетар РНБО додав, що наразі складно сказати, як ці чотири армії будуть між собою комунікувати і братимуть участь у тих чи інших речах.

Раніше американський історик Тімоті Снайдер також говорив, що в Росії є розкол і серед еліт, і в громадській думці.

Він нагадав, що нещодавно Рамзан Кадиров і Євген Пригожин дуже жорстко розкритикували російське командування. На думку історика, невипадково саме вони контролюють щось на зразок приватних збройних сил.

За його словами, критикуючи методи ведення війни, вони послаблюють інформаційний контроль Путіна.

Фото: РНБО