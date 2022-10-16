Жовтень, 15 в 22:11

У Бєлгородській області Росії між російськими військовими почалася стрілянина, унаслідок якої загинули 11 осіб, ще 15 – поранені.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, що пізніше підтвердили в Міноборони РФ.

Спочатку з’явилася інформація про стрілянину у військовій частині в Бєлгородській області із загиблими і пораненими.

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Згодом російські ЗМІ повідомляли про 22 убитих і 16 поранених.

Водночас повідомляється про трьох військових, які почали стрілянину. Двох із них було вбито на місці, коли ж один зміг втекти.

Російське видання SOTA з посиланням на джерело серед родичів мобілізованих пише, що стрілянина в Бєлгородській області сталася на полігоні в селищі Солоті.

Пізніше Міноборони Росії підтвердило, що в результаті підготовки “добровольців” на полігоні в Бєлгородській області зі стрілецької зброї був розстріляний “особовий склад підрозділу”. Російське міністерство назвало цифру в 11 загиблих і 15 поранених. При цьому двох нападників було вбито, як і писали російські ЗМІ. Про долю третього не повідомляють.

За даними SOTA, на бєлгородському полігоні перебувало понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під Лиман, на Донеччині. Військове керівництво РФ понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.

Примітно, що перед офіційним повідомленням Міноборони в деяких пропагандистських російських медіа вже почали називати це “нападом терористів” або “терактом”. У підсумку, терористами тих, хто стріляв, назвало і російське міністерство.