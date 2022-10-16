Тепер Arash-2: РФ могла укласти новий контракт з Іраном на постачання БПЛА

Жовтень, 16 в 12:28

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія могла укласти новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2.

У своєму свіжому зведенні фахівці ISW не залишили поза увагою повідомлення про те, що Росія придбала безпілотники Arash-2, які почали поширювати українські та російські Telegram-канали з посиланням на витік даних від неуточнених іранських джерел.

Скільки таких безпілотників придбано, поки не відомо.

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Тим часом експерти нагадали вересневі заяви командувача Сухопутних сил Ірану бригадного генерала Кіомарса Хейдарі про те, що завдяки унікальним можливостям безпілотників Arash-2 Іран може атакувати зі своїх баз ізраїльські міста Тель-Авів і Хайфа.

З огляду на це БПЛА Arash-2 нібито є швидшими та мають більшу руйнівну дію, ніж Shahed, які РФ уже використовує для ударів по українських містах.

В Інституті вивчення війни припускають, що Росія продовжить використовувати свої відносини з Іраном для того, щоб обійти санкції.

Однак в ISW не впевнені, що із безпілотниками Arash-2 російські війська зможуть домогтись більшого ефекту, ніж із Shahed-136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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