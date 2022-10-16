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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Антидронний купол над Києвом та стрілянина між росіянами на полігоні під Бєлгородом: що відбувається на 235-й день війни (онлайн)

Антидронний купол над Києвом та стрілянина між росіянами на полігоні під Бєлгородом: що відбувається на 235-й день війни (онлайн)

У російському Бєлгороді 15 жовтня загорілася нафтобаза.

Згодом у Бєлгородській області на одному з військових полігонів сталася стрілянина, щонайменше 11 людей загинули.

За взятого у полон терориста Ігоря Гіркіна оголосили винагороду $50 тис. Раніше з’явились повідомлення, що він рушив воювати проти України.

Росія заблокувала комюніке МВФ із закликом припинити війну проти України.

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00:09 - 16 жовтня

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що близько 20-30 тис. військових РФ достатньо для повторного нападу на Київ.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Путіну спало на думку, що для нападу на Київ достатньо накопичити 20-30 тис. солдатів. Він вважає, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі, – наголосив він.

Проте Арестович запевнив, що найімовірніше у разі повторного наступу на Київ відбудеться травма Чорнобаївки. Варто зазначити, що Чорнобаївка на Херсонщині стала символом українського супротиву та болем для російських окупантів.

– Але швидше повториться травма Чорнобаївки. Просто протягом кількох днів станеться багато разів Чорнобаївка, і на цьому все закінчиться, – переконаний Арестович.

Він зазначив, що в армії Російської Федерації залишилося лише 25% арсеналу ракет. За його словами, війська Путіна ще можуть завдати масованого ракетного удару на території України, однак це стане самогубством для нього.

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