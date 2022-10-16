Антидронний купол над Києвом та стрілянина між росіянами на полігоні під Бєлгородом: що відбувається на 235-й день війни (онлайн)
У російському Бєлгороді 15 жовтня загорілася нафтобаза.
Згодом у Бєлгородській області на одному з військових полігонів сталася стрілянина, щонайменше 11 людей загинули.
За взятого у полон терориста Ігоря Гіркіна оголосили винагороду $50 тис. Раніше з’явились повідомлення, що він рушив воювати проти України.
Росія заблокувала комюніке МВФ із закликом припинити війну проти України.
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