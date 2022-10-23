Жовтень, 22 в 23:57

Фахівці з Білорусі модернізують техніку окупаційних сил Росії за кошти Росії.

Про це на своєму YouTube каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Його запитали, навіщо Росія перекидає свою техніку на територію Білорусі.

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– Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну”, – каже Жданов.

За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.

– Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область, – сказав Олег Жданов.

Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.

Останнім часом зросла загроза повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі. Самопроголошений правитель Республіки Олександр Лукашенко проводить приховану мобілізацію, а з Росії, за різними даними, вже приїхали майже 9 тис. мобілізованих та військова техніка.