Жданов пояснив, навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ
Фахівці з Білорусі модернізують техніку окупаційних сил Росії за кошти Росії.
Про це на своєму YouTube каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.
Його запитали, навіщо Росія перекидає свою техніку на територію Білорусі.
– Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну”, – каже Жданов.
За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.
– Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область, – сказав Олег Жданов.
Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.
Останнім часом зросла загроза повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі. Самопроголошений правитель Республіки Олександр Лукашенко проводить приховану мобілізацію, а з Росії, за різними даними, вже приїхали майже 9 тис. мобілізованих та військова техніка.