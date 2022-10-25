У Іркутську літак впав на житловий будинок через неякісний ремонт – ГУР
Літак, який впав на житловий будинок в російському Іркутську, разом з іншим Су-30СМ проходив випробування після проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у ГУР Міноборони України.
– Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок, – повідомляє українська розвідка.
Зазначається, що перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно.
– Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков, – додають у розвідці.