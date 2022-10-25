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У Іркутську літак впав на житловий будинок через неякісний ремонт – ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Іркутську літак впав на житловий будинок через неякісний ремонт – ГУР

Літак, який впав на житловий будинок в російському Іркутську, разом з іншим Су-30СМ проходив випробування після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

– Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок, – повідомляє українська розвідка.

Зазначається, що перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно.

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– Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков, – додають у розвідці.

Джерело: ГУР
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