Листопад, 07 в 7:04

Ключові кремлівські чиновники почали колективно знижувати градус своєї риторики щодо можливості застосування ядерної зброї в Україні.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Кремлю просто не вдалося залякати український уряд.

Так, МЗС Росії 2 листопада опублікувало заяву про запобігання ядерній війні. Там йдеться, що Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців, і що така війна не має бути розв’язана.

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Ще МЗС Росії заявило про свою прихильність до скорочення та обмеження ядерних озброєнь.

Російський президент Володимир Путін 27 жовтня заявив, що Росії немає потреби застосовувати ядерну зброю проти України й наголосив, що у РФ ніколи не обговорювали можливість застосування ядерної зброї.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв також дедалі більше применшує свою ядерну риторику, і тепер зосередився на просуванні “єдності Росії” у війні в Україні.

Нагадаємо, що Путін і ключові кремлівські чиновники почали говорити про використання ядерної зброї після промови Путіна про анексію українських територій 30 вересня та впродовж усього жовтня. У РФ вважали, що це може чинити тиск на Україну щодо проведення переговорів та зменшити підтримку Києва Заходом.

У Кремлі посилили свою ядерну риторику після військових невдач у Харківській області та під час контрнаступів ЗСУ поблизу Лимана та на півночі Херсонської області на початку жовтня.

Аналітики вважають, що Кремль такими погрозами, можливо, намагається відволіктися від своїх воєнних невдач, а також від зростаючої напруги в суспільстві через мобілізацію.