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Факти / Світ / Росія

Депортація та тортури: Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Депортація та тортури: Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності в Україні
Фото: Getty Images

У Amnesty International вважають, що депортація та примусове вивезення українців до РФ “із великою ймовірністю можуть вважатися злочинами проти людяності”.

Такі висновки викладені у звіті, що базується на інтерв’ю з 88 людьми з Маріуполя, Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Переважна більшість цих людей – цивільні, які тікали з окупованих Росією частин України.

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– У цій доповіді зібрані докази того, як російські та контрольовані Росією сили не залишали багатьом цивільним в Україні жодного вибору, окрім як бути переміщеними до Росії чи окупованих РФ українських територій. Зокрема, у випадку з Маріуполем, ці дії у деяких випадках дорівнювали воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людяності,- йдеться у вступі.

Тут також задокументовано правопорушення з боку російських і контрольованих РФ сил під час насильницької процедури перевірки цивільних, так званої фільтрації, де багато людей ставали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання та тортур.

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Джерело: Amnesty International

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