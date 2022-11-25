Листопад, 25 в 16:37

Президент Росії Володимир Путін 25 листопада зустрівся із нібито матерями російських військових, які наразі воюють проти України.

Видання Можем объяснить встановило, ким насправді є деякі жінки, які прийшли на зустріч із Путіним.

Наприклад, однією такою “мамою” виявилася московська чиновниця і депутатка від путінської партії Єдина Росія Ольга Бєльцева. Вона є заступницею директора бюджетної установи Центр дозвілля і спорту Юність. А також входить до Відраднинської ради депутатів. Напрямок її роботи – надання соціальної допомоги пільговим категоріям громадян.

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Ще однією солдатською мамою виявилася керівниця Підмосковного виконкому Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му була у списках кандидатів Єдиної Росії до Держдуми, але не пройшла.

ЗМІ вдалося ідентифікувати Надію Узунову, яка відповідає в Усть-Абаканському Бойовому братстві за збір гуманітарної допомоги для російських мобілізованих. Надія Узунова сильно переживала через те, що не може перерахувати всіх представників бізнес-спільноти, які відгукнулися на біду, повідомляло місцеве медіа.

Збором гуманітарки для мобілізованих займається і Марина Мігунова, яка є членкинею громадської палати Оріхово-Зуєва.

На зустріч до Путіна приїхала і чиновниця з Тиви – начальниця відділу у справах сім’ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Ліворуч від Путіна сиділа режисерка Олеся Шигіна – вона знімає православне патріотичне кіно.

Праворуч від Путіна, у чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва. Представниця чеченської верхівки. Її сини – командир батальйону Захід-Ахмат Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Обидвоє воюють в Україні. Про “подвиги” Ісмаїла Агуєва Кадиров регулярно розповідав у своєму Telegram-каналі.

Фото: скриншот Реальное время