Два райони Курської області після вибухів кілька годин були без світла

Листопад, 30 в 8:59

У Курській області РФ після вибухів на кілька годин було частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони.

Губернатор області Роман Старовойт увечері 29 листопада нібито нарахував близько 11 прильотів і традиційно звинуватив в обстрілах Збройні сили України.

За його словами, два райони області залишилися без світла через пошкодження об’єкта енергопостачання в Суджанському районі.

Зараз дивляться

О пів на другу ночі 30 листопада всі пошкодження було відновлено, й споживачам повернули світло в оселі.

Джерело: Роман Старовойт