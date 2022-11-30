Два райони Курської області після вибухів кілька годин були без світла
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У Курській області РФ після вибухів на кілька годин було частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони.
Губернатор області Роман Старовойт увечері 29 листопада нібито нарахував близько 11 прильотів і традиційно звинуватив в обстрілах Збройні сили України.
За його словами, два райони області залишилися без світла через пошкодження об’єкта енергопостачання в Суджанському районі.
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О пів на другу ночі 30 листопада всі пошкодження було відновлено, й споживачам повернули світло в оселі.
Джерело: Роман Старовойт