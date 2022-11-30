Листопад, 30 в 9:36

У Брянській області Росії загорілись резервуари з нафтопродуктами.

Як повідомляють росЗМІ, пожежу площею 1,8 тис. кв. метрів вже локалізували, постраждалих немає.

Видання Известия з посиланням на джерело в екстрених службах пише, що резервуар з нафтопродуктами на дизельному комбінаті “загорівся внаслідок влучання в нього боєприпасу, скинутого з безпілотника”.

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Перед пожежею було чутно вибух. На момент події резервуар місткістю 5 тис. тонн був повним, потім сталося займання ще двох таких резервуарів.

У мережі вже з’явилися фото та відео, на яких можна побачити масштаби пожежі.

Раніше стало відомо, що у Курській області РФ після вибухів на кілька годин було частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони.

Губернатор області Роман Старовойт увечері 29 листопада нібито нарахував близько 11 прильотів і традиційно звинуватив в обстрілах Збройні сили України.