Листопад, 30 в 16:27

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких Росія втратила роки навчання та величезну кількість грошей.

За оцінкою західних і російських експертів, загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готовими до штурмових дій. Тому завдання для піхоти довелося вирішувати загонам спецпризначенців, морпіхам та десантникам.

Саме ці підрозділи, які вважають елітою російської армії, зазнали значних втрат за пів року вторгнення в Україну. Загинули також десятки військових льотчиків. Експерти оцінюють, що компенсувати втрату всіх цих спеціалістів РФ буде непросто.

Зараз дивляться

Російська служба BBC за відкритими даними та повідомленнями з офіційних джерел РФ підрахувала кількість загиблих військових елітних російських військ.

Станом на 1 вересня виданню вдалося підтвердити загибель 151 бійця спецпризначення ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер. BBC наголошує, що ці дані не відображають реального числа, однак дають можливість хоча б приблизно оцінити масштаби втрат елітних російських підрозділів у війні з Україною. Втрати розвідувальних рот спецпризначення поповнити найважче.

Іншими сильно постраждалими військами є військовослужбовці Росгвардії, які зазвичай розганяють демонстрації. Станом на 1 вересня було відомо про 245 співробітників Росгвардії, більшість з яких спецпризначенці. Чверть з них – офіцери.

Розпіарені російські десантники теж зазнали значних втрат в Україні. П’ята частина усіх ідентифікованих знищених окупантів – це представники ВДВ.

Також станом на початок осені BBC дізналось про щонайменше 20 загиблих співробітників Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони.

Морська піхота армії РФ теж втратила велику кількість бійців. Через те, що їхні штатні аптечки укомплектовані джгутами 60-х років і не мають сучасних засобів зупинки кровотеч, у російських солдатів небагато шансів врятуватися у разі поранення, зазначає видання.

Іншою суттєвою втратою, яку важко поповнити, є військові льотчики. За пів року вторгнення BBC нарахувала 67 ліквідованих пілотів. Екіпажі бойових літаків є елітою будь-якої армії у світі. Льотчики-снайпери – це штучні спеціалісти, навчання яких може займати 12-17 років і коштувати $12-14 млн.

Фото: Росгвардія