Кремль діє на випередження – британська розвідка про закон РФ про іноагентів

Листопад, 30 в 10:06

1 грудня в Росії мають набути чинності зміни до закону Про іноземних агентів, які ще в липні схвалив очільник Кремля Володимир Путін.

Тепер “іноземними агентами” в РФ вважатимуть не лише “осіб чи організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону”, а й тих, хто “перебуває під невизначеним “впливом або тиском” іноземних гравців”.

Згідно зі змінами до закону, Міністерство юстиції, зокрема, зможе публікувати особисті дані та адреси “іноземних агентів”.

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У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що ці нововведення майже напевно створять ризик переслідування осіб, зарахованих до списку “іноагентів”.

Тож, вважають британські розвідники, нові поправки ще більше посилять репресивні повноваження російської держави.

В оборонному відомстві констатують: тенденція, що тривала з часу повернення Путіна на посаду президента РФ у 2012 році, різко посилилася після вторгнення до України.

– Кремль, імовірно, діє на випередження, щоб запобігти зростанню інакомислення всередині країни, тому що конфлікт залишається невирішеним і дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян, – зазначають у британській розвідці.

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