Грудень, 09 в 6:36

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей у війні в Україні попри те, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України.

Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни ISW.

Відповідаючи на запитання журналіста, Пєсков повторив, що одна з головних цілей російської так званої спеціальної військової операції в Україні полягала в “захисті жителів південного сходу України та Донбасу”.

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Прессекретар Кремля також зазначив, що не йдеться про анексію нових територій, які наразі не перебувають під частковою окупацією Росії, оскільки “є ще багато роботи” для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

А ще Пєсков повторив, що Кремль, як і раніше, має на меті “демілітаризацію” та “денацифікацію” України. Це свідчить, що цілі Росії залишаються незмінними.

Посилання Володимира Путіна на російську імперську історію та його нещодавні ремарки щодо ролі Росії як єдиної “гарантії українського суверенітету” є індикаторами того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на знищення українського суверенітету.

Аналітики зазначають, що навмисно непослідовні заяви Кремля є частиною спланованої інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману та підштовхнути Київ до переговорів.

Проте повідомлення Кремля продовжують злити провоєнних блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

Так один із них заявив, що приєднання Запорізької та Херсонської областей не входило до числа заявлених цілей “спеціальної військової операції” 24 лютого.

А численні відступи армії РФ та безрезультатні наступи змушують Кремль змиритися із затяжною війною як способом виснажити Україну.