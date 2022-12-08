Путін налаштований на затяжну, виснажливу війну – ISW

Грудень, 08 в 9:01

Президент РФ Володимир Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви очільника Кремля під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

– Путін зазначив, що “спецоперація” в Україні може бути “тривалим процесом”, а “здобуття” нових територій є вагомим результатом для Росії, – цитують слова очільника РФ в ISW.

До того ж, додають аналітики, у заявах Путіна під час засідання простежувалися відверто імперіалістичні цілі.

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– Путін порівнював себе з Петром І, коли говорив, що “Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював Петро Великий”, – наголошують експерти.

В ISW нагадують: наміри очільника Кремля щодо затягування війни в Україні вони простежували ще з літа після жахливих невдач російських військ.

Тож інформаційна обумовленість після засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини, вважають в Інституті вивчення війни, принципово несумісна з будь-якими дискусіями щодо припинення вогню чи переговорів.

Нагадаємо, що на заяви Путіна відреагували й в Офісі президента.

За словами радника ОП Михайла Подоляка, президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив, що веде проти України саме загарбницьку війну геноцидного типу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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