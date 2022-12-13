У Брянській області прогриміли вибухи: ймовірно, вдарили по базі засобів зв’язку й казармі
Потребує перевірки
Фото: Факти ICTV
Пропагандистські Telegram-канали Росії повідомляють про потужні вибухи у Брянській області, зокрема, в містах Клинці та Климово.
За попередньою інформацією, у Климово розташована центральна база засобів зв’язку РФ — військова частина 47144.
А в Клинцах у місцевій військовій частині дислокується підрозділ 144 гвардійської мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії РФ.
Зараз дивляться
Пожежу в районі казарм військової частини підтверджують в місцевих чатах мешканці Клинців. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямують до місця вибуху.
Наразі у Генеральному штабі ЗСУ чи Міністерстві оборони України не коментували цю інформацію.