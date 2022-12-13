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Факти / Світ / Росія

У Брянській області прогриміли вибухи: ймовірно, вдарили по базі засобів зв’язку й казармі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Брянській області прогриміли вибухи: ймовірно, вдарили по базі засобів зв’язку й казармі
Фото: Факти ICTV

Пропагандистські Telegram-канали Росії повідомляють про потужні вибухи у Брянській області, зокрема, в містах Клинці та Климово.

За попередньою інформацією, у Климово розташована центральна база засобів зв’язку РФ — військова частина 47144.

А в Клинцах у місцевій військовій частині дислокується підрозділ 144 гвардійської мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії РФ.

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Пожежу в районі казарм військової частини підтверджують в місцевих чатах мешканці Клинців. Повідомляють також про велику кількість карет швидкої допомоги, які прямують до місця вибуху.

Наразі у Генеральному штабі ЗСУ чи Міністерстві оборони України не коментували цю інформацію.

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