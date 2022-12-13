Грудень, 13 в 8:37

У Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу Звезда горить будівля площею 200 кв. метрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС регіону.

Займання сталося рано-вранці у двоповерховій будівлі.

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Варто зазначити, що завод виготовляє двигуни для військово-морського флоту РФ, зокрема, дизельні двигуни та редукторні передачі, які використовуються на кораблях та катерах.

Завод Звезда є провідним російським виробником високооборотних двигунів для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики.

Нагадаємо, що вчора у підмосковній Балашисі сталася пожежа у торговому центрі Стройпарк. Горіли будматеріали на площі 500 кв. м. Пожежа почалася з будівельного гіпермаркету OBI, а потім поширилася по всій площі будівлі.

А 9 грудня під Москвою згорів ТЦ Мега Хімки. Також 9 грудня у Барнаулі Алтайського краю РФ горіло величезне підприємство з виробництва шин.