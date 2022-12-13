У Санкт-Петербурзі горить будівля заводу Звезда
У Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу Звезда горить будівля площею 200 кв. метрів.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС регіону.
Займання сталося рано-вранці у двоповерховій будівлі.
Варто зазначити, що завод виготовляє двигуни для військово-морського флоту РФ, зокрема, дизельні двигуни та редукторні передачі, які використовуються на кораблях та катерах.
Завод Звезда є провідним російським виробником високооборотних двигунів для суднобудування, залізничного транспорту та малої енергетики.
Нагадаємо, що вчора у підмосковній Балашисі сталася пожежа у торговому центрі Стройпарк. Горіли будматеріали на площі 500 кв. м. Пожежа почалася з будівельного гіпермаркету OBI, а потім поширилася по всій площі будівлі.
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