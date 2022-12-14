Грудень, 14 в 20:59

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна віддала Росії священика УПЦ МП під час останнього обміну, в результаті якого додому повертаються 64 українця і один громадянин США.

– Це проукраїнський активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою. Власне, його вдалось визволити, – заявив представник ГУР.

Він також розповів, що росіяни у своїх телеграм-каналах пишуть, що РФ забрала до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду.

– Я скажу, що не без його допомоги в даному контексті повернувся громадянин США сьогодні. Наступні обміни готуються і обов’язково будуть тривати. Кожен має повернутись додому, – сказав Юсов.

Він уточнив, що не може повідомити або прокоментувати точну кількість полонених в РФ українців, адже тривають переговорні процеси, на які може вплинути будь-яка заява, деталізація.

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Однак, за його словами, вся ця інформація у розвідки є – обліковано і кількість полонених, і зниклих безвісти.

Зазначимо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що в межах сьогоднішнього обміну полоненими з російської неволі вдалося визволити цивільного Суеді Мурекезі – 35-річного громадянина США, захопленого окупантами ще на початку літа 2022 року.

Він уродженець Африки, який був змушений покинути рідну країну разом з сім’єю після геноциду 1994 року. В останні роки він із робочими поїздками відвідував Україну і зрештою вирішив лишитися тут жити.

Суеді оселився в Херсоні три роки тому. Коли прийшли загарбники, він відмовився покидати українське місто. Разом з іншими патріотичними містянами чоловік брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому Херсоні.

Саме за проукраїнську позицію його й затримали росіяни.

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Фото: Андрій Єрмак